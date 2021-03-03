Bu bir deneme-yanılma süreci değil!

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yeni bir NOTAM yayımlayarak uçuşları yeniden kısıtlamasını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atakan, "İlk Notam yayımlandığında "bir anda tüm kısıtlamaları kaldırmayın, karantina kapasitemize paralel bir planlama yapın. Gerekirse kademeli bir artırım yapın böyle "guduru" yapalım da sonra bakarız olmaz" diyerek hükümeti uyardıklarını ancak Başbakan'dan "her şey planlandı, hiç bir sorun olmayacak" cevabını aldıklarını hatırlattı.

Yapılan bu uyarıdan ve verilen bu cevabın üzerinden 1 hafta geçtiğini ve aslında hiçbirşeyin planlanmadığını gördüklerini belirten Atakan, şöyle devam etti:

"1 hafta olmadan aslında hiç bir şeyin planlanmadığını, bir çalışma yapılmadığını ve gelen yolcular ile kapasitelerimizin fazlası ile aşıldığını gördük. Şimdi yeniden başa dönüyoruz. Bu süreç deneme yanılma şeklinde götürülemeyecek kadar hassas. Bu süreçte yapılacak en ufak hatanın bedeli normal zamanlardakinden çok daha farklı olur. İşte bu düşüncelerle salt muhalefet etmek için değil, doğruya yöneltmek için, yardımcı olmak için uğraşıyoruz ama sonuç ortada.. Yönetim beceriksizliğine inat yorulmadan, sıkılmadan doğruları, tecrübelerimizi anlatmaya devam edeceğiz.."