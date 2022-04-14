"Bu bir suçtur, şikayette bulunduk"

Açıklamada "Cumhuriyet Meclisi’nin herhangi bir elektrik borcu bulunmamaktadır. Hal böyleyken, kurumumuzun iki gün boyunca elektriksiz bırakılması suçtur ve bu nedenle Polis Genel Müdürlüğü nezdinde bugün resmi şikâyet başvurusu yaptığımızı, ayrıca KIB-TEK nezdinde de gerekli girişimlerde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz" denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve diğer birçok devlet kurumunun elektriksiz bırakılması, maalesef halen, ülkemizi meşgul etmeye devam etmektedir. İçerisinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde, böyle bir uygulamaya başvurulmasının hiçbir izahı ve gerekçesi yoktur. Beklentimiz, bu uygulamadan derhal sarfı nazar edilmesidir.

Devlet kurumlarının elektriksiz bırakılması, vatandaşlarımızın hizmet alamaması, kamu görevlilerinin sorumluluklarını yerine getirememesi ve tüm halkımızın mağdur edilmesinden başka bir amaca hizmet etmeyen, kötü niyetli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve kurumlarının yıpratılmasına yönelik yıkıcı bir faaliyettir.

Dün yapmış olduğumuz açıklamada da belirtildiği üzere, Cumhuriyet Meclisi’nin herhangi bir elektrik borcu bulunmamaktadır. Hal böyleyken, kurumumuzun iki gün boyunca elektriksiz bırakılması suçtur ve bu nedenle Polis Genel Müdürlüğü nezdinde bugün resmi şikâyet başvurusu yaptığımızı, ayrıca KIB-TEK nezdinde de gerekli girişimlerde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.

Konunun takipçisi olacağımızı, Cumhuriyet Meclisi’nin faaliyetlerinin akamete uğratılmamasını teminen tüm hukuki yollara başvurmaya hazır olduğumuzu ve devlet kurumlarımızı yıpratmaya kimsenin hakkı olmadığını bir kez daha vurgulamak isteriz.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı