Bu bölgelerde 7 saat elektrik yok!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09:00-16:00 saatleri arasında olacak.

Mesarya da elektriksiz

Öte yandan, Mesarya bölgesinde de 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre 09.00-16.00 saatleri arasındaki kesintiden Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü Köyü , Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyü, Akova , Yıldırım , Akova Ağıllar, Cemer Su , Boğaziçi, Sınırüstü, Geçitkale, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve baz istasyonları, Tatlısu köy içi, köy su kuyusu, ana yol seralar bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy Altınova köyü ve Ağıllar köyü bölgeleri etkilenecek.