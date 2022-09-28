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Bu bölgelerde elektrik kesintisi!

KIB-TEK,sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...

28 Eylül 2022 Çarşamba 06:45
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Bu bölgelerde elektrik kesintisi!



KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

28 Eylül 2022 Çarşamba günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09:00-14:00 saatleri arasında; Boğaz Lavinyum Sitesine elektrik verilemeyecektir.Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur,bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

28 Eylül 2022 Çarşamba günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 09:00 ile 12:00 saatleri arasında; Çatalköy Şah Market ile Çatalköy Lemar arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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