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Bu bölgelerde elektrik kesintisi var!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

25 Nisan 2022 Pazartesi 06:36
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Bu bölgelerde elektrik kesintisi var!

İşte Kıb-Tek tarafında yapılan açıklama:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

25 Nisan 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 13:30 saatleri arasında; Akdeniz Bölgesi'ne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

25 Nisan 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 14:30 saatleri arasında; Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova Bölgesi'ne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Son Güncelleme: 25.04.2022 06:48
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