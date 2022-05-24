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Bu bölgelerde elektrik kesintisi var!

24 Mayıs 2022 Salı 09:19
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Bu bölgelerde elektrik kesintisi var!

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

ARIZALI KESİNTİ ( LEFKOŞA VE GÜZELYURT İLÇESİ)

24 Mayıs 2022 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle 08:30 itibariyle ; Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Gürpınar ve Yılmazköy bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.

PLANLI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)

24 Mayıs 2022 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Güzelyurt Sanayi Bölgesi, Kutlu Adalı Bulvarı, İrfan Nadir Bulvarı ve civarına elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

24 Mayıs 2022 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Lapita Hotel Bölgesi, Lapta'nın Batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Mezarlığı Bölgesi, Santa Fe Siteleri Bölgesi, Simena Hotel Bölgesi’ne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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