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Bu bölgelerde elektrik kesintisi var!

İskele’de bugün elektrik kesintisi olacak.

11 Haziran 2021 Cuma 08:24
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Bu bölgelerde elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün 4 buçuk saat İskele’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 08:30 ile 13:00 saatleri arasında, Boğaz, Boğaztepe, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünde olacak.

Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ile Güngör Taşocakları Bölgesi’nde de yaklaşık yarım saatlik bir elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.30 ile yaklaşık 9.00 saatleri arasında; Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi’ne elektrik verilemeyecektir” denildi.
        
        
   

Son Güncelleme: 11.06.2021 16:21
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