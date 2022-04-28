Bu bölgelerde kesinti olacak!

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

28 Nisan 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (LEFKE İLÇESİ)

28 Nisan 2022 Perşembe günü alçak gerilimde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle saat 09:30’dan yaklaşık saat 11:30’a kadar; Fadıl Nekipzade Caddesi ve 9 Eylül Caddesi’ne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

PLANLI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ)

28 Nisan 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma, Bafra ve Thalassa bölgelerine elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.