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“Bu çağda Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo ve izolasyonlar kabul edilir değildir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ile Türkiye’de artistik cimnastik branşında derece alan cimnastik sporcuları, yönetim kurulu üyeleri ve milli takım antenörlerini kabul etti.

18 Aralık 2020 Cuma 19:06
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“Bu çağda Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo ve izolasyonlar kabul edilir değildir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ile Türkiye’de artistik cimnastik branşında derece alan cimnastik sporcuları, yönetim kurulu üyeleri ve milli takım antenörlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan değerlerine ve yeteneklerine sahip çıkarak, imkanları seferber etmenin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, her spor dalında çok başarılı ve yetenekli sporcular olduğunu söyleyerek, “Bu çağda Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo ve izolasyonlar kabul edilir değildir, insan haklarına, uluslararası anlaşmalara ve BM sözleşmelerine aykırıdır. Çünkü bu çocukların gelecekteki başarılarının önünü tıkamak kimsenin hakkı değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, imkanları zorlayarak yetenekli ve başarılı sporcular için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini vurgulayarak, federasyonun yaptığı çalışmalara katkı koymanın görevi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, sporcular ile eğitimcilere teşekkür etti.

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