“Bu dönemde toplumun kadın vekillere daha çok ihtiyacı var”

ÖZEL HABER

UBP Lefkoşa Milletvekili adayı Dr. Havva Dağsever, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“BU DÖNEMDE TOPLUMUN KADIN VEKİLLERE DAHA ÇOK İHTİYACI VAR”

UBP’nin ailesinin partisi olduğunu ve küçük yaşlardan itibaren partinin içerisinde olduğunu söyleyen Dağsever, bugüne kadar akıl ve bilim yolunda gittiğini söyledi. Hayatı boyunca hep haklının yanında olduğunu, gerçekleri görerek doğruları söylediğini kaydeden Dağsever, “Önemli olan istikrarlı bir şekilde yola devam edebilmektir ve güçlü hükümetlerin kurulmasıdır. Tek başına iktidar için biraz daha çalışmamız gerekiyor. O ivmeyi yakalayabiliriz” dedi.

Dağsever, “Lefkoşa’nın bir kadın vekile ihtiyacı var. Bu toplumun özellikle bu dönemde kadın vekillere daha çok ihtiyacı var ve mecliste daha çok kadın vekil olması gerekir. Seçmenimizin kadınların daha çok onurlandırırsa ve meclise taşırsa toplum için çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Bu inanç ve hissiyatla yola çıktım” dedi.