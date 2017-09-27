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Bu fotoğraflar bir "okula" ait!

Sosyal Medyada paylaşılan Yedikonuk İlkokulu'nun çökmek üzere olan duvarlarının fotoğrafları, büyük tepkiye yol açtı. Eğitim Bakanı Berova'ya çağrıda bulunuldu.

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:53
Bu fotoğraflar bir "okula" ait!

KKTC yeni güne, Yedikonuk İlkokulu'nun yıkılmak üzere olduğunu tescilleyen fotoğraflarla başladı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflarda okulun duvarlarının yıkılmak üzere olduğu hatta bazı bölümlerinin çöktüğü gözlemleniyor.

Eğitim Bakanı Özdemir Berova'ya çağrıda bulunan vatandaş, "Sayın Özdemir Berova Yedikonuk İlkokulu'nun damı çökmeye başladı birde bu tarafları ziyaret etseniz...." ifadelerinde bulundu. 

Eğitim Bakanı Berova, okulların 3 aylık yaz tatiline girmesiyle birlikte geniş çaplı yatırımlarda bulunduklarını ve ülkedeki eğitim sistemi için gerekli adımların atıldığını kaydetmişti...

Okulun "yok artık" dedirten fotoğrafları şöyle;

Detay Gazetesi

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