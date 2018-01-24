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Bu fuara gitmeden karar vermeyin!

8. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları (Wedding Cyprus 2018) Fuarı yarın açılıyor.

24 Ocak 2018 Çarşamba 13:39
Bu fuara gitmeden karar vermeyin!
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8. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları (Wedding Cyprus 2018) Fuarı yarın açılıyor.

Lefkoşa Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’ndaki fuarın açılışı saat 18.00’de, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun eşi Meral Eroğlu tarafından yapılacak.

Unifex Fuarcılık’tan yapılan açıklamaya göre, “Wedding Cyprus 2018”, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirerek 8. kez ziyaretçisine güvenli ve avantajlı alışveriş yapma imkânı sunacak. 

Türkiye’nin ünlü mankenlerinden Şenay Akay’ın da konuk olacağı 4 günlük organizasyonda ziyaretçi çiftler aradıkları tüm materyalleri bir arada bulabilecek, fiyat karşılaştırması yapabilecek, yeni trendleri takip edebilecek ve fuara özel çeşitli kampanyalardan yararlanabilecek.

Fuar 25 – 26 Ocak 18.00 – 22.00 arası, 27 – 28 Ocak ‘ta ise 16.00 – 22.00 saatleri arası ziyarete açık olacak.

Fuar ile bilgi için 0548 830 3000 ve info@expocyprus.com adreslerinden temin edilebilecek.

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