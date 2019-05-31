Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

Bu gece Kadir Gecesi idrak edilecek

31 Mayıs 2019 Cuma 14:01
Bu gece Kadir Gecesi idrak edilecek
banner44

Bu gece Kadir Gecesi idrak edilecek. Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Kadir Gecesi’nin, Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, tövbelerin karşılık bulduğu, içerisinde maddi-manevi pek çok rahmet, bereket ve mağfiretin olduğu müstesna bir gece olduğunu belirtti.

banner41
Din İşleri Başkanı Talip Atalay, yayımladığı Kadir Gecesi mesajında, müminlerin bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek değerlendirmelerini diledi.

Atalay böylesi mübarek gün ve geceleri; darda kalanları, yoksulları, yetim ve kimsesizleri sevindirerek değerlendirmek ve bütün insanlığa ve canlılara karşı merhametli olmak gerektiğini ifade etti. Atalay, halkın, soydaş ve dindaşların Kadir Gecesi’ni kutladı.

Atalay ayrıca Kadir Gecesi tüm camilerde programlar düzenleneceğini, Hz. Ebubekir Camii’nde 21.00-21.30 arasında icra edilecek Kadir Gecesi programının BRT 1 kanalından canlı yayınlanacağını kaydetti. (BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kadir Gecesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meral Akıncı: Yetenekler geliştiriliyor
Meral Akıncı: Yetenekler geliştiriliyor
2 üniversiteden ortak sergi
2 üniversiteden ortak sergi
Çevre Koruma Dairesi personelinden Çevre Temalı oyun
Çevre Koruma Dairesi personelinden Çevre Temalı oyun

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim