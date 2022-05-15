Bu gece kanlı ay tutulması olacak

Ay tutulması Türkiye’den gözlemlenemeyecek. Ay tutulması Afrika, Avrupa ve Güney Amerika’nın büyük bir bölümünde ve Kuzey Amerika’nın büyük bir bölümünde izlenebilecek.

Ay, 16 Mayıs günü ilk tam ay tutulması sırasında kırmızı bir renkle parlayarak görsel bir şölen sunacak. Kanlı Ay tutulması saat 07:13'de gerçekleşecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Uzun dalga boyunda ki kırmızı ışık atmosferde dağılmadan ilerler. Bu yüzden de aslında gün içinde gökyüzünü masmavi görürken gün doğarken ve batarken kızıla çalan bir renge bürünür. Tutulma esnasında da Ay’ı bu kızıl dalga boyları aydınlattığından dolayı kızıla çalan- kırmızı- kan renginde bir renkte görürüz. Bu yüzden de “Kanlı Ay Tutulması” denir.