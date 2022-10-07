Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
Odey cezaevini boyladı!
Odey cezaevini boyladı!
Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası 32 yıla çıkarıldı...
Eşini boğarak öldürmüştü!
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
banner107

Bu gece Mevlid Kandili

İslam aleminin önemli geceleri arasında yer alan Mevlid Kandili bu gece idrak ediliyor.

07 Ekim 2022 Cuma 11:55
72 Okunma
Bu gece Mevlid Kandili



İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili nedeniyle Din İşleri Başkanlığı Hala Sultan Camii’nde program düzenleyecek.

18.30-20.00 saatleri arasında yer alacak programda Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal vaaz verecek. BRT2’den canlı yayınlanacak olan program dualar ve nasihatlerle sonlandırılacak.

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Kandil nedeniyle yayımladığı mesajda, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)'in dünyaya teşrifleri ile idrak edeceğimiz bugünkü Mevlid Kandili'nin, tüm insanlığın huzur ve kardeşliğine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz.” ifadelerini kullandı.

-Karadeniz Kültür Derneği'nin mesajı

Karadeniz Kültür Derneği’nin mesajında ise, “İslam âlemindeki önemli geceler arasında yer alan peygamberimiz efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyayı şereflendirdiği gün olan Mevlid Kandili’ni idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Mevlid Kandilinizi kutlar; Türk-İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederiz.” denildi.

-Din Görevlileri Derneği'nin mesajı

Din Görevlileri Derneği mesajında ise Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişinin, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayı olduğu vurgulandı.

Mesajda, “O, yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir. Mevlit Kandili; sevgili peygamberimizin getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlakını özümsemek, için bulunmaz bir fırsattır.” ifadelerine yer verildi.

Mesajda ayrıca 1-7 Ekim haftasının Camiler ve Din Görevlileri Haftası olduğuna vurgu yapılarak, camilerin yeryüzünde Allah’ın evleri ve milli birlik ve bütünlüğün de teminatı olduğu, bu kutsal mabetlerde görev icra eden din görevlilerinin toplumun manevi inşasında çok önemli görev yürüttükleri ifade edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan Kıbrıs çıkışı: İHA ve SİHA'ları yerleştirdik
Erdoğan'dan Kıbrıs çıkışı: İHA ve SİHA'ları yerleştirdik
Tatar'dan 'Maraş' açıklaması
Tatar'dan 'Maraş' açıklaması
Hamitköy yasta...
Hamitköy yasta...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim