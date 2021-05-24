Bu gece sokağa çıkma yasağı saat 23.00'te

Koronavirüs vaka sayılarında azalmayla birlikte bugünden itibaren bazı yeni normalleşme adımları devreye girdi.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10.00-22.30 saatleri arasında açık olacak. Marketlerin çalışma saatleri ise 07.00-22.00 olarak düzenlendi. Kısmi sokağa çıkma yasağı bu geceden itibaren 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

KKTC’de halen “sinema salonları, kapalı alan nişan-düğün salonları, casinolar, bar, nargile kafe ve salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, club, hamam, saunalar” koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı bulunuyor.