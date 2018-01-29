Bu görüntüler hoş değil!

Yeni Bakış'tan Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Başkent Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yollarda ve sokaklardaki manzaralar çevrede yaşayan vatandaşların isyanına sebep oldu.

Hoş olmayan görüntüler

Birçok köşeye atılmış ve yığın haline gelmiş çöpler, molozlar, kırık dökük duraklar kötü görüntüler oluştururken, Yeni Bakış’a konuşan vatandaşlar, bu manzaranın utanç tablosu olduğunu vurguladı. Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ve vatandaşlara da çağrı yapan bölge sakinleri, LTB’den temizlik, vatandaştan da duyarlılık istedi.