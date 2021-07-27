Bu hafta bu konuda oldukça önemli...

Ekonomi ve Enerji Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde kendileriyle önemli bir bilgiyi paylaştığını açıkladı.

Türkiye ile KKTC arasında kablo ile elektrik getirilmesi projesinin hayata geçmesine yönelik Erdoğan’ın bu konuyu yapma iradesi ortaya koyduğunu anlatan Arıklı, “bu hafta bu konuda önemli gelişmeler olacak” dedi.

Arıklı bu hafta bu işi görüşmek için Türkiye’ye gidebileceğini kaydetti.

SES KIBRIS web tv’deki canlı yayında konuyu ilk kez kamuoyunun bilgisine getiren Arıklı şöyle konuştu:

“Bizim yıllık 2400 saat güneş enerjisinden yararlanma faydalanma imkanımız var ve bu konuda dünyada birinci sıradayız. Ama yeterince faydalanamıyoruz, ana karaya (Türkiye) bağlı değiliz yani arz güvenliğimiz yok. Türkiye’ye bağlanırsa istediğimiz kadar güneş enerjisini kullanabileceğiz. İkincisi de iletim hatlarında kalan küçük bir bölüm ve trafoların yenilenmesi gerekiyor. Bunun da maliyeti 70-75 milyon dolarlık bir yatırım gerektiriyor. Biz şimdi bunu yapmaya çalışıyoruz. 5-6 megawattlık bir yer kaldı, onun için de talepler alındı”

KAYNAK: SES KIBRIS