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Bu hafta hava nasıl olacak?

04 Kasım 2019 Pazartesi 21:10
Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 5 – 11 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hafta boyunca yağmur beklenmiyor. Rapora göre ilgili dönemde ülke genellikle yüksek basınç sistemiyle, ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava yarın açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı az bulutlu, çarşambadan, cumartesine kadar açık ve az bulutlu; pazar ve pazartesi açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 25 - 28 derece olacak. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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