Bu hafta hava nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı Mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde yaratabileceği olumsuzluklara ( hava kirliliği ve görüş mesafesinin azalması ) karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları tavsiye edildi