Künye
Kıbrıs 23
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
banner107
Flaş Haber
Sağanak yağmurlara dikkat!
Kapat

Bu hafta tüm ürünler temiz...

Tarım Dairesi 4-10 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

13 Kasım 2022 Pazar 14:30
63 Okunma
Bu hafta tüm ürünler temiz...



Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerde 33 numunede 33 numunenin temiz kategorisinde değerlendirildiği denetimlerde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmadı.

Yerli ürünlerden 18 numunede 18 numune temiz kategorisinde değerlendirildi ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öztürkler: "Hain terör saldırısını lanetliyorum"
Öztürkler: "Hain terör saldırısını lanetliyorum"
Arıklı: "Geçmiş olsun Türkiyem"
Arıklı: "Geçmiş olsun Türkiyem"
İnsan Hakları Derneği'nden AB Komisyonuna eleştiri
İnsan Hakları Derneği'nden AB Komisyonuna eleştiri










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim