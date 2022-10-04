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"Bu halk, çok yakında bu memleketin oyuncağınız olmadığını size gösterecek!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı eleştirdi, "Bu halk, çok yakında bu memleketin oyuncağınız olmadığını size gösterecek!" dedi.

04 Ekim 2022 Salı 16:05
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"Bu halk, çok yakında bu memleketin oyuncağınız olmadığını size gösterecek!"



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman şunları kaydetti:

"Sn. Arıklı "yeni hava yolu" (bir ara "milli"ydi) için Bakanlar Kurulu'ndan onay alamamaktan, 4,5-5G ihalesinde sıkıntılar yaşanmasından şikayetçi! Hatta hükumetten ayrılma tehditleri savuracak kadar!
Hükumetin geri kalanı ise "sorun"un ne olduğu konusunda sessiz. Anlaşılamayan nedir? Kimse bilmiyor. Ama esas sorun bu değil! Esas sorun, bu kadar ciddi konuların, şeffaflıktan tamamen uzak biçimde, hükumet içinde pazarlık meselesi haline getirilecek bir ciddiyetsizlikle ele alınmaya devam edilmesi! 
Bu halk, çok yakında bu memleketin oyuncağınız olmadığını size gösterecek!"

Son Güncelleme: 04.10.2022 16:14
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