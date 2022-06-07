Halk olarak yoksullaşırken ve yoksunlaşırken yıllardır aynı sorunun sorulduğunu işitiyoruz, böyle bir ülkede yaşanır mı? Daha iyi bir hayat beklentisiyle memleketi terk edenler, gitme planları yapanlar hiç az değil. Her veda, bu toplumun geleceği için bir kayba dönüşüyor.

Bu halk, hayal kırıklığı kotasını çoktan doldurdu. Hiç vakit kaybetmeden bu sorunlara çözüm bulmak şart, onun için de yüzü halka çevirmek, halkın taleplerine kulak vermek gerekiyor.

Bugün gelinen nokta, çok da iyimser bir tablo çıkarmıyor karşımıza. En umutlu olması beklenen gençlerin bile çoğunun yurt dışına gitme hayalleri kurmasına ya da toplumsal meselelerde gösterdikleri tavra bakınca, kitlelerin umudu andıran her şeye mesafeli olduğu bir gerçek.

Sorunu dile getirmek güzel fakat yaratıcı fikirler olmadan çözüme ulaşmak mümkün mü?

Ülkenin yönetiminde hangi parti ya da siyasi akım olursa olsun, gençlere fırsat eşitliğinin sunulması gerekiyor.

Sosyal medyada herkes tepki gösteriyor ama dışarı baktığımızda hiç kimsenin bir şey dediği yok…

Liseli gence kulak vermelisiniz, üniversiteli gence kulk vermelisiniz,sanayideki gence kulak vermelisiniz,kafelerde çalışan gence kulak vermelisiniz,işsiz gence kulak vermelisiniz,diploması ile boş gezen gence kulak vermelisiniz. Sanata,spora,arabaya,kültüre,seyahate,okumaya,yazmaya ilgi duyan gence kulak vermek zorundasınız.

Bu ülkenin geleceğine kulak vermek zorundasınız..

Biz gençleri, müşteri olarak gören bir zihniyet istemiyoruz, yöneticilerin halkına adil olduğu bir ülke istiyoruz, gençlerin değer gördüğü bir ülke…

Eğitim sisteminin, dürüst, çalışkan, kültürlü ve medeni vasıflara sahip bireyler yetiştirecek şekilde yönetmenizi istiyoruz.

Kimsenin geçim derdinin olmadığı bir ülke hayal ediyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiğim sözü şimdi kulaklarımda;

‘Ey yükselen yeni nesil,istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.’

Adil, yaşanılabilir, büyük ve güçlü bir ülke istiyor ve bu azmi biz gençler olarak kendimiz de görüyoruz.

Sevgiyle…