Künye
Kıbrıs 13
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
banner107

Bu halkı ancak sıcak kürk vaadi öldürür!

Cüneyt Oruç'un bugünkü köşe yazısı...

02 Ocak 2022 Pazar 18:42
72 Okunma
Bu halkı ancak sıcak kürk vaadi öldürür!
banner108

23 Ocak seçimlerine üç haftadan az bir zaman kaldı. Siyasetçiler vaatlerinin dozajını giderek artırıyor.

Bir kamuoyu önünde açık açık verilen vaatler var.

Bir de seçimden sonra kişisel ayrıcalıklar için kulaktan kulağa verilen vaatler var.

İşsizliğin can yaktığı bir ülkede en önemli vaat ise şüphesiz kamuda istihdam.

Biz iktidara geldiğimizde şöyle olacak, böyle olacak sözlerinde çıta giderek yükseliyor.

Oysa mesele gayet basit.

Şu anda seçime giren partilerin hepsi 7 Ocak 2018 seçimlerinde de yarıştı.

Yazın bakalım Google’a o partinin o tarihteki vaatlerini.

Tek başına iktidar olamasalar da hepsi az buçuk kıyısından köşesinden iktidara bulaştı.

Aradan geçen dört yıl içinde verdikleri sözün hangilerini tuttular?

23 Ocak seçimlerine gün gün yaklaşırken aklıma şu hikaye geldi:

Kral, dondurucu gecenin soğuğunda nöbet tutan muhafıza “Üşümüyor musun?” diye sorar.

Muhafız “Ben alışığım Kralım” cevabını verir.

Kral; “Olsun sana sıcak elbiseler getirmelerini emredeceğim” der ve gider.

Ancak bir süre sonra içeri girdiğinde emri vermeyi unutur.

Ertesi gün duvarın yanında muhafızın soğuktan donmuş cesedi ve yanındaki duvarda da şu not yazar;

"Ben soğuğa alışıktım Kralım! Beni soğuk değil, senin sıcak kürk vaadin öldürdü."

Bu halk da yıllardır o vaadin tutulmasını bekleyen asker gibi kendine verilen sözlerin tutulmasını bekliyor.

Umut ediyor, hayal kuruyor ancak günün sonunda verdiği sözleri unutan siyasetçileri beklerken gün be gün ölüyor.

O vaatlerin esiri oluyor.

2022’nin ilk yazısında bizim de dileğimiz bu halkın bu esaretten kurtulması olsun.

Siyasetçiler vatandaşa artık gerçekleri söylemeli. O gerçekler ne kadar acı olursa olsun yüzleşir belki acı çeker ancak yine de yaşamanın bir yolunu buluruz.

Bu halkı ancak hikayedeki gibi sıcak kürk vaadi öldürür.

Sonumuz boş vaatlere kanıp gerçek dünyadan kopan hikayedeki o asker gibi olmasın.

Yeni yılınız kutlu olsun...

Son Güncelleme: 02.01.2022 19:49
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Oruç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rızkı Eczanesi'nin soyulması ile ilgili polisten açıklama
Rızkı Eczanesi'nin soyulması ile ilgili polisten açıklama
TIP-İŞ hasta bakmama eylemi başlatıyor
TIP-İŞ hasta bakmama eylemi başlatıyor
13’üncü maaşlar ödeniyor
13’üncü maaşlar ödeniyor
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim