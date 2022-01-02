Bu halkı ancak sıcak kürk vaadi öldürür!

23 Ocak seçimlerine üç haftadan az bir zaman kaldı. Siyasetçiler vaatlerinin dozajını giderek artırıyor.

Bir kamuoyu önünde açık açık verilen vaatler var.

Bir de seçimden sonra kişisel ayrıcalıklar için kulaktan kulağa verilen vaatler var.

İşsizliğin can yaktığı bir ülkede en önemli vaat ise şüphesiz kamuda istihdam.

Biz iktidara geldiğimizde şöyle olacak, böyle olacak sözlerinde çıta giderek yükseliyor.

Oysa mesele gayet basit.

Şu anda seçime giren partilerin hepsi 7 Ocak 2018 seçimlerinde de yarıştı.

Yazın bakalım Google’a o partinin o tarihteki vaatlerini.

Tek başına iktidar olamasalar da hepsi az buçuk kıyısından köşesinden iktidara bulaştı.

Aradan geçen dört yıl içinde verdikleri sözün hangilerini tuttular?

23 Ocak seçimlerine gün gün yaklaşırken aklıma şu hikaye geldi:

Kral, dondurucu gecenin soğuğunda nöbet tutan muhafıza “Üşümüyor musun?” diye sorar.

Muhafız “Ben alışığım Kralım” cevabını verir.

Kral; “Olsun sana sıcak elbiseler getirmelerini emredeceğim” der ve gider.

Ancak bir süre sonra içeri girdiğinde emri vermeyi unutur.

Ertesi gün duvarın yanında muhafızın soğuktan donmuş cesedi ve yanındaki duvarda da şu not yazar;

"Ben soğuğa alışıktım Kralım! Beni soğuk değil, senin sıcak kürk vaadin öldürdü."

Bu halk da yıllardır o vaadin tutulmasını bekleyen asker gibi kendine verilen sözlerin tutulmasını bekliyor.

Umut ediyor, hayal kuruyor ancak günün sonunda verdiği sözleri unutan siyasetçileri beklerken gün be gün ölüyor.

O vaatlerin esiri oluyor.

2022’nin ilk yazısında bizim de dileğimiz bu halkın bu esaretten kurtulması olsun.

Siyasetçiler vatandaşa artık gerçekleri söylemeli. O gerçekler ne kadar acı olursa olsun yüzleşir belki acı çeker ancak yine de yaşamanın bir yolunu buluruz.

Bu halkı ancak hikayedeki gibi sıcak kürk vaadi öldürür.

Sonumuz boş vaatlere kanıp gerçek dünyadan kopan hikayedeki o asker gibi olmasın.

Yeni yılınız kutlu olsun...