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"Bu halkın sevgisine, yine çok çalışarak, teşekkür edeceğiz”

Sucuoğlu: Bu halkın her geçen gün daha çok büyüyen sevgisine, yine çok çalışarak, teşekkür edeceğiz

15 Ocak 2022 Cumartesi 14:59
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"Bu halkın sevgisine, yine çok çalışarak, teşekkür edeceğiz”
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UBP Genel Başkanı Başbakan Sucuoğlu ve Milletvekili Adayları, Güney Mesarya Bölgesi’ndeki köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu

Korkuteli’nde çoşku ve sevgiyle karşılanan Sucuoğlu, öncelikle kadınlara çok teşekkür ederek her gittikleri yarda kadınların çoğunlukta olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Başbakan, KKTC kendi ayakları üzerinde duran bir devlet için öncelikle tek partili bir hükümetin gerektiğini, UBP’nin bunu başarabilecek yegane parti olduğunu vurguladı.

Korkuteli’nin ardından Dörtyol, Paşaköy, Vadili ve Akdoğan’ı ziyaret eden Sucuoğlu ve milletvekili adaylarına, her bölgede yoğun ilgi gösterildi.

Konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Sucuoğlu, “ Faiz Bey'le Türkiye barıştı diye sözler duyuyorum. Ne münasebet...Barışmak için küsmek ters düşmek gerekir. Ne ben anavatanına ters düştüm, ne de anavatanım benimle ilgili olumsuz bir düşünce içerisine girmiş olduğuna inanmadım. Her zaman olduğu gibi Anavatanımızla birlikteyiz... Gittik... herşeyi konuştuk... Ne yapacağımızı samimiyetle anlattık. Samimiyetin altını çizmek isterim. Çalışma azmimiz, motivasyonumuz ortada... Anavatanımız, bunu zaten iyi biliyordu... yakinen de anlattık... Halkımız da Faiz Sucuoğlu'nun ülkeye hizmet azmine yıllardır tanıklık ediyor... Anavatanımızdan aldığımız desteği, Motivasyonumuzla birleştireceğiz. Çok çalışacağız. Bu halkın sevgisine, yine çok çalışarak, teşekkür edeceğiz” dedi.

Başbakan, gençlerin kendi ülkelerinde iş bulması, yuvalarını kurması isteniyorsa UBP’ye mühür vurulması gerektiğine dikkat çekti.

UBP’nin KKTC ve Türkiye’de yapılan tüm anketlerde birinci parti çıktığını vurgulayan Başbakan, tek başına iktidarın gelmekte olduğunu söyledi.

UBP’nin bir kez daha tarihi bir başarıyı yakalamak üzere olduğuna işaret eden Sucuoğlu, mührün önemine dikkat çekti.

Sucuoğlu, “ Güney mesarya bizim kalemiz. 23 Ocak’ta buralardan oy patlaması olacak gibi duruyor” dedi.

Vadili’de çeşitli partilerden UBP’ye katılan 19 kişiye rozetleri UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu tarafından takıldı.

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