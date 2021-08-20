Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Erdürman, “Memleket yangın yeri... Ama hükumet partilerinin gündemi hala kurultay, ona yönelik istihdam, vatandaşlıklar ve kendi aralarındaki atışmalar. Bu boyuttaki bir saçmalık sürdürülebilir değil. Elbette kısa bir süre içerisinde bitecek” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Önemli olan, ekonomide, eğitimde, demokraside, hukukta ve her alanda yaratılan tahribatın ortadan kaldırılmasının planlarını yapmak. Gerçek gündem bu! Ve öyle sanılmasını istese de birileri, inanın ki asla çaresiz değiliz! Bu halkın umutlarını, özgüvenini yok etmelerine izin vermeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.