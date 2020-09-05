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Bu ilk soygunları değil

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir işletmenin camını kırarak, işletme içerisinden içecek ve çakmak çaldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlılar H.T ve D.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 16:28
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Bu ilk soygunları değil

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir işletmenin camını kırarak, işletme içerisinden içecek ve çakmak çaldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlılar H.T ve D.D  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Sadi Sancak olayla ilgili bulguları aktardı. Sancak, zanlıların  Dükkan Açma, Sirkat ve Kasti Hasar suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların 3 Eylül ile 4 Eylül 2020 tarihlerinde saat 20.00- 16.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta, Şht. Hasan Kiral Sokak üzerinde faaliyet gösteren Hasan Tekin’in çalıştırmakta olduğu Zorlu’nun Yeri Kahvehanesinde hırsızlık yaptığını dile getirerek, zanlıların işletmenin doğuya bakan alüminyum kapının camını sert bir cisim ile kasten ve kanunsuz olarak kırdığını belirtti.Polis zanlıların kahvehanenin içerisinde bulunan buzluk içerisinden 2 adet pepsi kola ve mutfak içerisindeki üzerinde 2 adet promsoyon çakmağı sirkat ettiğini anlatan Sancak, zanlıların  aynı yerden çıkış yaptıklarını bildirdi. Sancak, zanlıların daha önce de aynı suçlardan sabıkalarının bulunduğunu belirterek, öte yandan zanlıların bölgede yaşanan başka hırsızlık olaylarıyla ilişkilerinin de araştırılacağını ifade etti. Polis Zanlıların birinin yaşının 15 diğerinin 19 olduğuna işaret eden Sancak, ailelerine haber verildiğini ama ailelerinin gelmediğini söyledi. Sancak, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi maksadı ile zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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