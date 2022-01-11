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"Bu illet bana da yapıştı..."

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Biray Hamzaoğulları corona virüse yakalandı.

11 Ocak 2022 Salı 10:03
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"Bu illet bana da yapıştı..."
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Biray Hamzaoğulları corona virüse yakalandı. Hamzaoğulları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumu kamuoyuyla paylaşırken kendisi ile temas edenleri test yaptırmaya çağırdı

Hamzaoğulları'nın paylaşımı şöyle:

ÇOK ÜZGÜNÜM sevgili halkım yoldaşlarım sevenlerim ve dostlarım...
BU İLLET BANA DA YAPIŞTI ....
Ben çok iyiyim ... DÜN biraz yorgunluk baş ağrısı ve ÖKSÜRÜK vardı... BUGÜN kendimi çok iyi hissetmeme rağmen BU MESAJ geldi ...
BENİMLE TEMAS EDENLER LÜTFEN PCR TESTİ YAPTIRSIN
017441 belge numarası ve S0000776139 barkodu ile kayıtlı 10/01/ 2022 19:36 tarihli PCR testiniz POZİTİF sonuçlanmıştır.Bileklik için size kod gönderilecektir.Karantina süreciniz bugün(sıfırıncı gün) başlamıştır,ikametgahınızda izole olunuz.Testinizi belirlenen günden önce tekrarlamayınız sonucu dikkate alınmayacaktır.Takip sürecininin işleyisi için: https://l24.im/NPV8v. Acil durumlar için 05338781030

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