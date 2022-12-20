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“Bu insanları okullara leylekler mi bıraktı?”

Hademeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaparak sorunlarına duyarsız kaldığı gerekçesiyle Bakan Hasan Taçoy’u protesto etti.

20 Aralık 2022 Salı 15:20
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“Bu insanları okullara leylekler mi bıraktı?”



Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, hademelerin sendikal ve Toplu İş Sözleşmesi haklarının ihlal edildiğini kaydederek, 125 çalışan için 125 tazminat davası dosyalandığını açıkladı.

Kamu-İş'te örgütlü olan hademeler bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürüdü. "Sendikalı Olmak Suç mu?" pankartının da açıldığı eylemde "Biz köle değiliz", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları atıldı.

Hademeler adına Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu açıklama yaptı.

-“Bu insanları okullara leylekler mi bıraktı?”

Hademeler için ‘kimin çalışanıdırlar’ yönünde bir karmaşa yaratılmak istendiğini savunan Ahmet Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Şirket bu insanları işe almak zorunda değil, Eğitim Bakanlığı da iyilik olsun diye çağırdı ama bu insanlar bakanlığın da çalışanı değil. Peki bu insanları okullara leylekler mi bıraktı? Ellerine mop ve süpürge vererek ‘Temizlik yapın’ mı dedi? Çalışma Bakanlığı bu insanları kayıtsız çalıştırmanın suç olduğunu söylemedi mi? Okullarda kimin çalışıp kimin çalışmadığı Eğitim Bakanlığı’nın umurunda değil mi?”

Özel sektörde sendikalaşma olup olamayacağını da soran Serdaroğlu, “Eğer olmazsa neden Çalışma Bakanlığı’na bağlı Sendikalar Mukayyidi bu emekçilerin üyeliklerini onayladı?” ifadelerine yer verdi.

“Sayın Taçoy bunu söylerse eylemlerimizi noktalayacağız ama söylemesi gerekir”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, şunları söyledi:

“ ‘Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 5 Eylül tarihinde bu insanları okullara çağırdı ama sendikalı oldukları için kayıtları yapılamadı, suçları sendikalı olmaktır, ödenebilmeleri için sendikadan istifa etmeleri gerekir’… Bunu Sayın Taçoy söylerse eylemlerimizi noktalayacağız ama söylemesi gerekir.

Köy gezilerinde, sendikayı, sendikada örgütlü olmayı suçlamak sosyal devlet anlayışına sığmaz. ‘Beni dinlemediniz, dinleyip sendikanın peşinden gitmeseydiniz bu hallere düşmezdiniz’ denmesi asla kabul edilemez. Siz sömürü düzeni için mücadele edeceksiniz, biz de haklarımız için mücadele edeceğiz.”

Türkiye’deki emekçilerden katkı

Ülkede taşeron üzerinden istihdam sistemi kurulduğunu söyleyen ve bunu “kölelik” diye niteleyen Ahmet Serdaroğlu, Türkiye’deki en büyük işçi sendikası Türk-İş’e üye olan emekçilerin, buradaki emekçilerin mücadelesine destek vermek için kendi aralarında topladığı katkıyı bugün Kamu-İş’e gönderdiğini belirtti.

Serdaroğlu, “Türkiye’deki işçi hareketi taşeronluğun kölelik olduğunu ta oradan haykırıyor, bizim Çalışma Bakanımız olanları görmüyor” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu 13’üncü maaşla ilgili açıklamayı eleştirdi

“13’üncü maaşlar ödeniyor” açıklamasını da eleştiren Ahmet Serdaroğlu, “13. maaş Anayasal bir haktır. Bunu bir lütufmuş gibi anons etmekten vazgeçin. Eğer manşet olmak istiyorsanız, 6 aydır evine ekmek götüremeyen insanların sorununa çözüm bulun. Maaş hükümeti olmaktan vazgeçin, insanların hükümeti, hakkın ve adaletin hükümeti olun ” dedi.

“Yüzde 30 verileceği söyleniyor. Biz emek tarafı olarak bunu konuşmayız, tartışmayız bile”

Asgari ücretle ilgili de konuşan, çağrılarına sessiz kalındığını, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun seçim arifesinde, perşembe günü toplantıya çağrıldığını kaydeden Serdaroğlu, “Komisyonu topluyoruz da alım gücünü ne derece koruyoruz? Yüzde 30 verileceği söyleniyor. Biz emek tarafı olarak bunu konuşmayız, tartışmayız bile” dedi.

Hademeler, yasal ve sendikal hakları gasp edildiği gerekçesiyle örgütlü oldukları Kamu-İş aracılığıyla konuyu geçtiğimiz ağustos ayında yargıya taşımış, grevde olan hademelerin yerine yeni personel alımına karşı açılan davada mahkeme ara emri kararı almış daha sonra bu karar kaldırılmıştı. Kamu-İş konuyu İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

Anahtar Kelimeler:
HademelerÇalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıEylemHasan TaçoySendikaKamuİş
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