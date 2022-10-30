"Bu iş siyaset kokar beyler siyaset"

Çelebi'nin açıklaması şu şekilde;

"SEVGİLİ DOSTLARIM

AĞIRDAĞ, KÖMÜRCÜ VE BOĞAZKÖY,ün bir bölümüne su sağlayan kuyunun elektriği hiçbir gerekçe gösterilmeden dört gün önce kesildi. Yaptığım araştırma sonucunda öğrendiğim konu şu BAŞBAKANLIĞA BAĞLI ELEKTRİK KURUMU ve TARIM BAKANLIĞINA BAĞLI SU DAİRESİNİN ANLAŞMAZLIĞI SONUCU VEYA İLETİŞİM EKSİKLİĞİNDEN DOLAYI KÖYLÜMÜZ DÖRT GÜNDÜR SUSUZ.

Yaklaşan yerel seçimleri de düşünecek olursak

Bu iş SİYASET kokar beyler SİYASET.

Ama bilinmesini isterim ki ne köylümüzü nede bölgede üretim yapanları susuz bırakmayacağız."