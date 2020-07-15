Göneyelide meydana gelen ve infiale neden olan 83 yaşındaki Veysi Akdeniz’in katili Azat Nurmamedov teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göymen, 24.06.2020 tarihinde zanlı Azat Nurmamedov’un Necati Taşkın Sokak Selba Pearl Apartmanı no1 adresindeki ikametgahın salon odası içerisinde konu ikametgahta bulduğu toplam uzunluğu 31.5 cm, ağız uzunluğu 19 cm olan bıçak ile 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in sağ karın boşluğuna bir kez sokup çıkarıp, başını defalarca mermer zemin üzerine vurup, boğazını sıkarak taammüden öldürdüğünü anlattı.

Polis, ayni tarihte olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine oluşturulan bir polis ekibi tarafından yapılan operasyon sonucu zanlı Azat Nurmamedov’un Ortaköy bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde 25.06.2020 tarihinde tespit edilip, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının sorgusunda suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğin, belirtti.

Polis, 25.06.2020 tarihinde 15.15- 17.20 saatleri arasında maktule yapılan otopside maktulün kesici alet yaralanması sonucu gelişen iç organ yaralanması, iç ve dış kanama, künt kafa ve göğüs travması, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, beyin kanaması ve asfiksi sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, maktülün vücuduna tekme attığını, kafasına tava ile vurduğunu ve maktüle ait 2 bin TL, 10 ABD doları, 465 stg, 555 Euro, iki bankamatik karttı ve banka dekontlarını aldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, para, banka dekontları ve kartların Ortaköy bölgesinde tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını ve işlediği suçun müebbet hapis cezası öngördüğünü belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı geçmiş duruşmlarda olduğu gibi yine aynı nakaratı tekrarladı, “Bu işi namusum ve şerim için yaptım.” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının methaldar olduğu suçun müebbet hapis cezası öngördüğüne vurgu yapıp, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.