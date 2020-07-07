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“Bu işi namusum ve şerim için yaptım”

Gönyeli’de meydana gelen adam öldürme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Azat Nurmamedov yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Temmuz 2020 Salı 12:54
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“Bu işi namusum ve şerim için yaptım”

Gönyeli’de meydana gelen adam öldürme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Azat Nurmamedov yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göymen, 24.06.2020 tarihinde zanlı Azat Nurmamedov’un Necati Taşkın Sokak Selba Pearl Apartmanı no1 adresindeki ikametgahın salon odası içerisinde konu ikametgahta bulduğu toplam uzunluğu 31.5 cm, ağız uzunluğu 19 cm olan bıçak ile 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in sağ karın boşluğuna bir kez sokup çıkarıp, başını defalarca mermer zemin üzerine vurup, boğazını sıkarak taammüden öldürdüğünü anlattı.

Polis, ayni tarihte olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine oluşturulan bir polis ekibi tarafından yapılan operasyon sonucu zanlı Azat Nurmamedov’un Ortaköy bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde 25.06.2020 tarihinde tespit edilip, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının sorgusunda suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğin, belirtti.

Polis, 25.06.2020 tarihinde 15.15- 17.20 saatleri arasında maktule yapılan otopside maktulün kesici alet yaralanması sonucu gelişen iç organ yaralanması, iç ve dış kanama, künt kafa ve göğüs travması, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, beyin kanaması ve asfiksi sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, maktülün vücuduna tekme attığını, kafasına tava ile vurduğunu ve maktule ait 2 bin TL, 10 ABD doları, 465 stg, 555 Euro, iki bankamatik karttı ve banka dekontlarını aldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, para, banka dekontları ve kartların Ortaköy bölgesinde tespit edildiğini anlattı.

Polis, incelenecek telefon görüntüleri, alınması gereken ifadeler ve olay mahalli ile çevresinde bulunan kamera kayıtlarının incelenebilmesi ayrıca zanlının ikinci ifadesinde de belirttiği bir takım iddialarının araştırılabilmesi için 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Bu işi namusum ve şerim için yaptım.” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Cinayet
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