Künye
Kıbrıs 24
kapalı
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
Soygun,Yaralama, Zorla İnsan Kaçırma, Hırsızlık...
Soygun,Yaralama, Zorla İnsan Kaçırma, Hırsızlık...
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı
Durakta bulduğu telefonu cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık! Durakta telefon buldu,...

Bu kadar abuk sabuk suçlama olmaz

Başbakan Faiz Sucuoğlu, tartışmalarla anılan ‘Belediye Reformu’ konusunda geçtiğimiz hafta Meclis kürsüsünden yapmış olduğu “Oy birliği ile Anayasa’yı ihlal edecektik, şimdi oy çokluğu ile ihlal ediyoruz” açıklamasıyla ilgili “Ben böyle bir şey söylemedim. Bu kadar abuk sabuk suçlama olmaz” dedi.

05 Nisan 2022 Salı 12:30
2117 Okunma
Bu kadar abuk sabuk suçlama olmaz
banner108

Başbakan Faiz Sucuoğlu, tartışmalarla anılan ‘Belediye Reformu’ konusunda geçtiğimiz hafta Meclis kürsüsünden yapmış olduğu “Oy birliği ile Anayasa’yı ihlal edecektik, şimdi oy çokluğu ile ihlal ediyoruz” açıklamasıyla ilgili “Ben böyle bir şey söylemedim. Bu kadar abuk sabuk suçlama olmaz” dedi.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin “Farkındasınız ve biliyorsunuz ki Anayasa’ya aykırı hareket ediyorsunuz. Başbakan daha geçen hafta Meclis kürsüsünden Anayasa’yı oy çokluğu ile ihlal edeceğini söyledi” sözleri üzerine Sucuoğlu, “böyle bir şey söylemedim” diyerek tepki gösterdi:

“Hayır, öyle bir şey yok. Yine yanlış konuşuyorsun. Söylediğim şu; tekrarlıyorum: Parti başkanlarıyla toplandık ve dedik ki böyle bir kararı birlikte verebilir miyiz, oy birliğiyle olursa olabilir, oy birliği olmazsa olmaz dedik. Ben böyle bir şey söylemedim. Bu kadar abuk sabuk suçlama olmaz.”

Kaynak : Kıbrıs Postası

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekillerine ne kadar fatura geldi?
Milletvekillerine ne kadar fatura geldi?
“ÇOCUĞUMUN KOKUSUNU İÇİME ÇEKMEK İSTERİM”
“ÇOCUĞUMUN KOKUSUNU İÇİME ÇEKMEK İSTERİM”
LEFKOŞA’DA KORKUNÇ OLAY
LEFKOŞA’DA KORKUNÇ OLAY










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim