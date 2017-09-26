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"Bu kadar ağır bir suç olduğunu bilmiyordum"

Üzerinde Rum kimliği ile yakalanan Veli Erzurumlu cezaevine gönderilmesi talebi ile çıkarıldığı mahkemede ilginç bir savunma yaptı:

26 Eylül 2017 Salı 10:44
"Bu kadar ağır bir suç olduğunu bilmiyordum"

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu köyünde, geçtiğimiz Cuma günü Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu üzerinden Rum kimliği çıkan Veli Erzurumlu ile kimliği kendisine temin ettiği ileri sürülen Murat Seyitoğlu, soruşturmalarının tamamlanmasına müteakip dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mehmet Bayır, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.

Bayır, KKTC vatandaşı olan Murat Seyitoğlu’nun, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep ederken, KKTC ile hiçbir yasal bağı bulunmayan Veli Erzurumlu’nun davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevine gönderilmesini talep etti.

Son pişmanlık fayda etmedi

Yargıç Gökhan Asafoğulları’nın söz vermesi üzerine konuşan Veli Erzurumlu, “pişmanım, bu kadar ağır bir suç olduğunu tahmin etmemiştim” şeklinde konuşarak ilginç bir savunma yaptı. Huzurundaki şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlılardan Veli Erzurumlu’nun, davaları görüşülünceye ve her halükarda 2 ayı geçmeyen bir süre için hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Asafoğulları, Murat Seyitoğlu’nun ise 8 bin TL nakdi kefalet ödemesi, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, lehinde, 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ıspat-ı vücutta bulunması şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Diyalog Gazetesi

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