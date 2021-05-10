Bu Kadar Battık Yetmez! Daha Çok Batmalıyız!

Kimse sizin PARTİ İÇİ HESAPLAŞMALARINIZI çekmek zorunda değil...

Kimse sizin KURULTAY KAVGALARINIZI da çekmek zorunda değil...

Kimse sizin olan ya da olmayan PASAPORTLARINIZI konuşmak zorunda değil…

Kimse sizin SEHVEN ALINMIŞ kararlarınıza katlanmak zorunda HİÇ değil…

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MEMLEKET BATTI farkında mısınız beyler?

Geçtiğimiz haftada kaç kişinin ELEKTRİĞİ KESİLDİ biliyor musunuz?

Kaç kişi TELEFONLARINI ŞARJ ETMEK İÇİN komşularına gidiyor biliyor musunuz?

Kaç kişi dolabında son kalan ve bozulan yiyeceklerini ÇÖPE ATTI haberiniz var mı?

Kaç çocuk evinde elektriği kesildiği için EĞİTİMİNDEN GERİ KALIYOR bunu biliyor musunuz?

ALOOOO!

HÜKÜMET NEREDE?!

Ülkede tam bir can pazarı yaşanırken, insanlar evlerinden atılıp sokakta kalırken, bu ülkede değil parasızlık insanlar açlıkla mücadele ederken, sizin gelmiş ya da geçmiş kurultaylarınız veya gelecek olan genel başkanlık yarışlarınız bizleri zerre kadar ilgilendirmiyor…

Bakın çok net ve mübalağasız söylüyorum: İNSANLAR AÇ!

Sizin kişisel hırslarınız ve iktidar hevesleriniz yüzünden BU ÜLKEDE ÇOCUKLAR AÇ YATIYOR!

Allah korusun birisi evini geçindiremediği için bunalıma girip intihar etse alabilecek misiniz bunun vebalini?

Veya şöyle sorayım: UMRUNUZDA OLACAK MI?

Erken seçimmiş de, kurultaymış da, Cenevre görüşmeleriymiş de, sehven alınan kararlarmış…

GEÇİNİZ BUNLARI ARTIK BİR AN ÖNCE SADEDE GELİNİZ!

***

Aylarıdır kapanmanın çözüm olmadığını, merkezi karantina ile bu işin yürümeyeceğini, ilçelerde tedavi merkezleri oluşturulması gerektiğini, tek yerden bu işin koordine edilemeyeceğini, belki de milyar kez söyledik…

SİZ NE YAPTINIZ?

İnatla ve ısrarla pandemiyle mücadeleyi tek merkezden yürütmeye, 10 vaka çıktımı bütün sektörleri acımadan kapatmaya, insanları hapse atar gibi otellere tıkmaya bir de yetmezmiş gibi pandemi otellerine çuvalla para ödemeye devam ettiniz…

***

AMA YETMEDİ…

TURİZMCİ BATTI!

EĞİTİMCİ BATTI!

SANAYİCİ BATTI!

ÇİFTÇİ BATTI!

ESNAF BATTI!

Bu kadar battık YETMEZ!

DAHA ÇOK BATMALIYIZ!

Hep daha fazla hep daha fazla!

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YERLİ YATIRIMCIYA gözünüzü diktiniz şimdi de…

Biz battık madem ONLARDA BATSIN…

Anca beraber kanca beraber…

Bu kadar maddi zorluk bize yetmez daha da batıralım kendi yatırımcımızı, biraz daha çıkmazsa sokup buradan kaçıralım diyerek çıktığınız yolda Şans Oyunları Yasa Tasarısı adı altında uyduruk bir şey çıkarttınız…

Titanik filmindeki kemancılar gözümün önünde canlanıyor…

Keman gıygıylamaya devam edin siz…

***

Bugün geldiğiniz durum ortada…

Kendi memurunu bile ödeyemeyen, insanları 1500 TL’ye muhtaç eden (-ki aylardır o paralardan da haber yok), Kapalı Devre Turizm adı altında DÜNYA İLK olan saçma sapan bir uygulama başlattınız…

Hangi işe elini atsa YÜZÜNE GÖZÜNE BULAŞTIRAN bir yönetim oldunuz…

TEBRİKLER!

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El âlemin ülkesi yabancı yatırımcıyı nasıl ülkeye çekeriz, yerli sermayemizi nasıl güçlendirir diye hesap yaparken, siz yerli yatırımcıyı nasıl batırırız, yabancı yatırımcı nasıl kaçırırız hesaplarının peşine düştünüz…

El âlemin ülkesi artan vakalardan dolayı sektörleri kapatırken yatırımcısına çuvalla para döktü, siz işletmelerin kapalı olduğu dönemdeki vergileri bile UTANMADAN istediniz…

“PANDEMİYLE MÜCADELEDE ÇOK BAŞARILIYIZ” öyle mi?

Pembe bulutların üstündeki hayal dünyanızda İYİ UYKULAR…