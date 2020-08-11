Ana Muhalefet Lideri, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis'te yaptığı konuşmada kamuya yapılan seçim istihdamlarını eleştirdi, “Bu kadar ciddiyetsizliği tarih yazmadı” dedi.



Son gündeme gelen konulardaki hükümet üyelerinin sessiz olduğuna vurgu yapan Erhürman “Bu hükümetten hiç kimsenin mi istihdamlarla ilgili söyleyecek tek bir sözü yoktur? Yüzlerce kişinin istihdam edilmesi kararının iptal edildiği iddia edildi, bu doğru mudur? İçişleri Bakanı Baybars ‘haberim yok’ diyor. Peki bu istihdamlar iptal edildi mi?” diye sordu.

Maliye Bakanı Amcaoğlu’na da aynı soruyu yönelten Erhürman “Sayın bakan bu istihdamlar iptal edildi mi?” dedi. Amcaoğlu da “Bize bu yönde bir bilgi gelmedi” yanıtını verdi.



Erhürman sordu:

“Peki kamuoyunda neden kimi basın yolu ile istihdamlar iptal edildi haberi yaptırılıyor? O gazeteciler şimdi ne hissediyorlar? Gazetecilere yalan yanlış bilgiler sızdırılıyor. Kamuoyundan gelen baskıyı dindirmek için mi yapılıyor bunlar?”

“Özel sektör bu hükümet için yok hükmünde”

“Bir pandemi hastanesine yer bulamadık havası yarattınız, şimdi de bu istihdamlarla ülkenin sırtına 1 milyon TL’nin üzerinde bir yük bindirdiniz” diyen Erhürman bir bakanın kendisine sanayi bölgelerinde asralar dağıtmaya devam ettiklerini söylediğini anlattı.



Erhürman, “Bu devlet özel sektör çalışanını görmüyor, bu hükümete göre özle sektör yok hükmündedir” dedi.

Erhürman, İçişleri Bakanı Baybars dışında hiçbir bakanın Meclis Genel Kurulu’nda bulunmasına dikkat çekerek “İşte verdikleri değer, gösterdikleri ilgi bu” dedi. Meclis’e getirilen kanun hükmünde kararnameleri meclise getirmediğine işaret etti, “Bu da şu anda görev yapan hükümetin anayasal çerçeve içeresinde yer alma konusunda ne kadar isteksiz olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.



"Başbakan gerçeklikten uzak bir mutluluk içinde" diyen Erhürman, "Gerçek, işsizliktir, gerçek, esnafın kepenk açmadığıdır" sözlerini kullandı.



İmar Planı dahil "seçim sonrasına" yapılan ertelemelenin karikatüre dönüştüğünü anlatan Erhürman, "Şimdi de İmar Planı'na Maraş'ın eklenmesini gündeme getiriyorlar, Larnaka'yı da katınız istersiniz" dedi.

“Başbakan kendini Kuzey Kore’de sanıyor?”

“Döviz bu kadar yükselmişken ne tür bir önlem düşündünüz? Bu konuda da bilgi yok. Son dönemde Başbakan bazı şeyleri ezberledi, onları tekrar tekrar söylüyor” şeklinde konuşan Erhürman üreticilerin çok zor bir dönem geçirdiğini anlattı, “Artık insanlar ürettiklerini gömmeye başladı” dedi.

Hükümet üyelerine seslenen Erhürman “Sizde anlamsız bir mutluluk, bir huzur var. Bu istihdamların duyulmayacağını mı sanıyorsunuz? Sayın Başbakan kendini Kuzey Kore’de sanıyor” diye konuştu.

“Gerçek şu anda insanların işsizliğidir. Gerçek insanımızın mutsuzluğudur” diyen Erhürman hükümetin ekonomiye ve işsizliğe olan ilgisizliğini eleştirdi. “Açıkladığınız kararların hiçbiri hayata geçmiyor” diyen Ehürman iş yerlerine prim desteğinin de doğru hesaplanmadığını dile getirdi.

İş dünyasının işsizlik ve ekonomik krizle ilgili Eylül ayını işaret ettiğine dikkat eken Erhürman “Memleket elden gidiyor, farkında mısınız? Böyle memleket yönetilmez” dedi.

“Ne pandemi hastanesini tamamladınız, ne İmar Planı’nı tamamlandınız, nereye el attıysanız kuruttunuz” diyerek hükümet üyelerine sert tepki gösteren Erhürman “Geldiğimiz nokta yaptığınız herşey geleceğe zarar veriyor, geleceğimizi belli noktalarda yok ediyor. Silkinip kendinize gelin, çünkü yaptıklarınız bu memleketin geleceğini mahvediyor” dedi.