Bu kadarı da pes! Doğadan alıkoyduğu kuşları satmaya çalıştı!

Bir kişinin kafes içerisinde doğa hayvanı olan 2 adet yavru saka kuşunu sosyal medyada satmaya çalıştığı ihbarını alan DoğaPark uzmanları, şahsın ikametgahını belirledikten sonra Polis Kuvvetlerinden yardım istedi. Polis Ekiplerinin girişimi ve desteği ile kuşlar kısa sürede DoğaPark yetkilileri tarafından teslim alındı.

Bir kişinin kafes içerisinde doğa hayvanı olan 2 adet yavru saka kuşunu sosyal medyada satmaya çalıştığı ihbarını alan DoğaPark uzmanları, şahsın ikametgahını belirledikten sonra Polis Kuvvetlerinden yardım istedi. Polis Ekiplerinin girişimi ve desteği ile kuşlar kısa sürede DoğaPark yetkilileri tarafından teslim alındı.