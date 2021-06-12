Bu kadarı da pes! Doğadan alıkoyduğu kuşları satmaya çalıştı!

Sosyal Medya
Bir şahsın doğadan yasa dışı şekilde alıkoyarak satmaya çalıştığı iki adet yavru saka kuşuna el konuldu.
Bir kişinin kafes içerisinde doğa hayvanı olan 2 adet yavru saka kuşunu sosyal medyada satmaya çalıştığı ihbarını alan DoğaPark uzmanları, şahsın ikametgahını belirledikten sonra Polis Kuvvetlerinden yardım istedi. Polis Ekiplerinin girişimi ve desteği ile kuşlar kısa sürede DoğaPark yetkilileri tarafından teslim alındı.
Hayvanların yapılan ilk müdahalesinde bu yıl doğan yavru kuşlar olduğu ve muhtemelen daha uçamazken yuvalarından alındıkları düşünülüyor. Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde müşahede altına alınan hayvanların kısa sürede ait oldukları doğaya ve özgürlüğe dönebilecekleri konusunda ümitliyiz.
Son Güncelleme: 12.06.2021 21:03