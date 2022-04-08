Bu kara yılanı geri doğaya dönmesini istiyorsanız bağışta bulunabilirsiniz....

Havaların ısınması ile birlikte yılanlar uyanıyor!

Oğuz Veli Ortaokulu bahçesinde halsiz ve hareketsiz bir halde bulunan kara yılan 1190 Yaban Hayat Destek Hattına bildirildikten sonra merkezimize ulaştırıldı. Havaların ısınması ile birlikte yılanlarında uyanıyor olması ve göz önüne daha çok çıkacağı bahar ve yaz ayları kapıda!

Kara yılan zehirsiz ve zararsız olmakla birlikde, ekosistemimiz ve fareler ile savaşımız için çok önemli bir sürüngendir. Lütfen hiçbir yılan türüne zarar vermeye çalışmayalım. Onların bize ihtiyacı yok ama bizim onlara var!

Bu kara yılanın tedavi, bakım ve rehabilitasyon masraflarına destek olup geri doğaya dönmesini istiyorsanız sizde bağışta bulunabilirsiniz..

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