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Bu karar koltuktan eder!

SES KIBRIS Genel Yayın Yönetmeni Aytuğ Türkkan yazdı....

22 Temmuz 2022 Cuma 17:21
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Bu karar koltuktan eder!
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Ani bir karar ile 15 bin TL üzeri alan kamu görevlilerinin maaşlarından yüzde 20 kesinti olacağı duyuruldu!

Şimdi bu karar nereden çıktı?

Adım adım sayalım…

Hükümet yasal yükümlülüğü olan hayat pahalılığını çalışana ödemek zorunda.. Bu da ciddi bir oran yüzde 56.7.. Açık veren bir kamu maliyesinde böyle bir kaynak elbette ki yok!

Ama ay sonunda ödeme yapılması şart!

Kaynak yoksa gözler hemen Ankara’ya çevrilir değil mi?

Temmuz ayının sonuna geldik Türkiye ile imzalanan Mali ve Ekonomik İşbirliği anlaşmasının gereklerinden tek  bir madde dahi yapılmış değil.. Yani bunun Türkçesi; Türkiye’den kaynak akışı da yok!

Hükümet zaten dolaylı vergilerle piyasayı oldukça pahalı yaptı, daha da vergilere yüklenebilme şansı da kalmadı!

Eee kayıt dışı ekonominin yüzde 60’larda seyrettiği bilinirken, bunun önüne geçebilmek için atılan tek bir adım da görmedik!

Kamuya gelir getirici bir takım yeni düzenlemelerle ilgili de herhangi bir düşüncenin olmadığı ortada…

Yok oğlu yok anlayacağınız..

Hal böyleyken hayat pahalılığı artışı nasıl verilebilirdi? Verilemedi işte…

Bu karardan önce yapılması gerekenler çok daha acil işler vardı…

Cumhurbaşkanlığı’ndan başlayarak tüm bakanlıklardaki dairelere kadar her gün sıkılmadan atadığınız danışmanlardan başlasaydınız mesela.. Sonra müsteşarlar, müdürlerden keseydiniz.. Aşağıya doğru da bu kesinti devam etseydi mesela..

Ama bundan da önce har vurup harman savrulan kamu kaynakları bir disipline edilseydi.. Mesela Cumhurbaşkanı’nın, Meclis Başkanı’nın akaryakıt harcamalarından başlanabilirdi!

Sayıca çok fazla olduğu bilinen RHA’ların durumu ele alınırdı yada..

İzaz ikram kalemlerinizden de feragat edebilirdiniz, değil mi?

Beyan edilenden çok daha fazla kazanç sahibi olduğu bilinen bazı sektörlere ekstra vergiler de getirilebilirdi..

Yapardınız bunları toplu bir paket çıkardınız insanların karşısına ve anlatırdınız durumu.. O zaman zaten herkes fedakarlık yapardı..
Bu denli önemli bir karar alacaksanız kamudaki sendikalarla, ilgili bakanlıklarla, güvendiğiniz ekonomistlerle, eski deneyimli bürokratlarla oturup değerlendirme yapmanız gerekirdi.

Ama bu şekilde damdan düşme bir kararla bu olmadı..

Belli ki, Başbakanlık’ta bir birkaç bürokrat oturup düşündü ve en kolayı “15 bin TL üzeri alandan yüzde 20 maaş kesintisi yapalım” dediler!

Zaten kamuda son yüzde 56.7’lik artış sonrası 15 bin TL’nin altında alan çok az bir kesim kalmıştı..

Daha dün KIBTEK üzerinden devleti 80 milyon TL zarara uğratanlar elini kolunu sallayarak bu ülkede dolaşıyor..

Şimdi de bu zararların tümü vatandaşın sırtına yükleniyor..

Sadece KIBTEK mi?  SES KIBRIS’ta yazdığımız sağlık alanındaki ihalelerde birileri fazladan 3-4 milyon TL’yi götürdü.. Ne yaptınız bu konularla ilgili olarak?

Hal böyleyken alınan bu karar, olmadı!

Başbakan Ünal Üstel koltuğuna oturalı daha 3 ay geçmedi!

Benden uyarması; bu karar o koltuktan eder!..

Bir daha değerlendirmekte fayda var..

Son Güncelleme: 22.07.2022 17:22
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