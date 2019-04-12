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Bu kemikler kime ait!

Girne Karakum’da tarihi bir kilisenin hemen yanı başında gerçekleştirilen kazılara tepkiler devam ediyor.

12 Nisan 2019 Cuma 11:50
Bu kemikler kime ait!
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HABER KIBRIS-ÖZEL HABER

Girne Karakum’da tarihi bir kilisenin hemen yanı başında gerçekleştirilen kazılara tepkiler devam ediyor.

Tarihi kilisenin hemen yanı başında kiliseyi tahrip edecek nitelikte yapılan kazı ve inşaat çalışmaları vatandaşların tepkisine neden oldu.

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Dün başlayan kazı ve inşaat çalışmaları sosyal medyada ciddi tepkilere neden olurken bugün bölgenin demir korkuluklarla kapatıldığı görüldü.

Yapılan kazılarda birçok kafatası ve kemiğin gün yüzüne çıktığı öğrenilirken, bu kemiklerin kimin tarafından toplandığı bilinmiyor.

Kazılarda ortaya çıkan kafatası ve kemiklerin Kıbrıslı Rum kayıplara da ait olabileceği konuşulurken kemiklerin Kayıp Şahıslar Komitesi üyelerinin değil başka kişiler tarafından toplandığı ifade edildi.

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BUKEMİKLERKimeAitHaberGündemKıbrıs
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