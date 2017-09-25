Bu kez de 700 kilo kaçak et!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa –Gazimağusa anayolu üzerinde düzenlenen operasyonda 700 kilo kaçak et ele geçirildi.Etleri Güney Kıbrıs’tan getirdikleri belirtilen zanlılar Mehmet Tunççağ ve Hüseyin Dağaşaner gözaltına alınarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.



İKİ KİŞİ TUTUKLANDI



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşçuoğlu, huzurda bulunan zanlılar Mehmet Tunççağ ve Hüseyin Dağaşaner’in 23 Eylül tarihinde, saat 23.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa -Gazimağusa anayolu üzerinde, Lefkoşa istikametine doğru seyreden ve şüphe üzerine durdurulan Van araçta ithali yasak olan 700 kilogram sığır eti bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların askeri yasak bölgeyi ihlal edip etmediklerinin araştırılacağını belirterek ilk etapta 2 gün polis tutuklu kalmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.