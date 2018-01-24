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Bu kez de silahtan dolayı gözaltında

Ölen oğlunun eski eşiyle kavga ettiği gerekçesiyle tutuklanan 66 yaşındaki Saadet Süheyla Olgunkan, bu kez de evinde olan silahı bildirmediği için gözaltına alındı

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:00
Bu kez de silahtan dolayı gözaltında
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Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Girne Kaza Mahkemesi önünde 19 Ocak 2018 tarihinde ölen oğlunun eski eşiyle kavga ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve aynı gün mahkemeye çıkarılarak teminatla serbest bırakılan 66 yaşındaki Saadet Süheyla Olgunkan, evinde av tüfeği bulunduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. Kanser hastalığından dolayı 30 Aralık 2016 tarihinde ölen oğlu Hüseyin Olgunkan’a ait tüfekle ilgili bildirim yapmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıyı 20 bin TL kefil kefaletiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Eski geline suçlama

Mahkemenin ardından basın mensuplarıyla konuşan 66 yaşındaki Saadet Süheyla Olgunkan, eski gelinleri Evelina Olgunkan’ın yalan ihbarı üzerine polisin evlerinde arama yaptıklarını söyledi. Oğlu ile Evelina Olgunkan’ın bir buçuk yıl evli kaldıklarını, oğullarının 30 Aralık 2016 tarihinde kanser hastalığından dolayı yaşamını yitirdiğini ifade eden acılı anne ile baba, “Gelinimiz, oğlumuzun en yakın arkadaşı Okan Girenitlioğlu yasak aşk yaşadı. Oğlum ölür ölmez bunların birlikte olduğunu öğrendik. Eski gelinimiz bize ait birçok altın, değerli eşya ve antika eşyaları çaldı” iddiasında bulundu.

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