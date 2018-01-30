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Bu kez üç yıl hapis yatacak

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, birçok uyuşturucu suçundan sabıkası bulunan ve son olarak 10 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan Fırat Deniz, aleyhindeki kararını verdi

30 Ocak 2018 Salı 10:34
Bu kez üç yıl hapis yatacak
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa’da birçok kez uyuşturucu sabıkası bulunan ve yine geçtiğimiz aylarda 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu ve satma suçundan tutuklanan Fırat Deniz, aleyhindeki dava Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Deniz, uyuşturucu madde tasrrufu ve satma suçundan 3 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan Lefkoşa Ağırceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Esendağlı okudu.

3 yıl hapse mahkûm oldu

Oy birliği ile alınan kararı okuyan başkan Melek Esendağlı,  sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi bir suç olduğunu ve toplum nazarında uyuşturucu madde satanların tedirginlik yarattığını belirtti.

Başkan Esendağlı,  sanığın yargılandığı suç tarihinden öncede birçok benzer sabıkası olduğunu ve son olarak 9 ay hapis cezası almasına rağmen yine suç işlemeye devam etmesini aleyhine değerlendirdiklerini söyledi.

Esendağlı, tüm aktarmış oldukları olguların ışığında sanığın davasını kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını da lehine değerlendirdiklerini ve işlemiş olduğu 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu ve satma suçundan 3 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

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