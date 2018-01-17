“Bu KKTC’nin kurumsallaşması yönünde atılan bir adım”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile ilgili sertifika verildi. Bu kapsamda bugün bakanlıkta tören düzenlendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre törende konuşan Türk Standartları Enstitüsü KKTC Temsilcisi Kemal Kızıltan, 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında denetimden geçen Bakanlığın ISO 9001 ile ISO 10002 belgelerini almaya hak kazandığını söyledi.

Kamu sektöründe ihtiyaç ve beklentilere uygun hizmet sunabilmenin kalite ve vatandaş memnuniyeti uygulamalarıyla mümkün olabileceğine dikkati çeken Kızıltan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın kalitesinin TSE tarafından tescillenmiş olduğunu belirtti.

Ara denetimlerin her yıl devam edeceğini de kaydeden Kızıltan, ilerleyen zamanlarda KKTC’de daha iyi uygulamalar görüleceğine inanç belirtti.

ÇAVUŞOĞLU: “BU KKTC’NİN KURUMSALLAŞMASI YÖNÜNDE ATILAN BİR ADIM”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC devletinin ve halkının gelişen dünya içerisindeki yerini almak istediğini ifade ederek, bunun anahtarının kalitede ve standartlarda olduğu bilincinin yerleştiğini kaydetti.

Standartların küreselleşen dünyada ülkelerin gelişmesini sağladığını belirten Çavuşoğlu, standartların ülkelerarası ilişkileri ve ticareti de geliştiren ve kolaylaştıran önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın dünyayla uyumlu hale gelmek için eğitimli personelle, vatandaş odaklı, teknolojik yeniliklerin desteği ve yasal şartlara uygun olarak verilen hizmetlerin kalitesinin artırılmasını hedeflediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, belgelerin alınmasına katkı koyan TSE KKTC Temsilcisi Kemal Kızıltan, Danışman Latif Sakar’a, Bakanlık Kalite Temsilcisi Niyazi Nizam’a ve diğer personele teşekkür etti.

Alınan belgelerin yolun sonu değil başlangıcı olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Gerek İyi İdare Yasası gereği verilecek bilgilerin gerekse verilecek hizmetlerin bu standartlara uygun olması Bakanlık için bir dönüşüm noktasıdır, bu KKTC’nin kurumsallaşması yönünde atılan bir adımdır” diye konuştu.

Bakanlığa bağlı tüm dairelerde TSE standartlarına uygun eğitimler verildiğini ve bu konuda çalışmalara başlandığını belirten Çavuşoğlu, kısa bir süre sonra tüm dairelerin denetimden geçerek belge almaya hak kazanacağını söyledi.

Konuşmaların sonunda Bakan Çavuşoğlu’na ISO 9001 ve ISO 10002 Kalite Belgeleri takdim edildi.