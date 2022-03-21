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“Bu konuların önceden daha detaylı konuşulması gerekiyordu”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

21 Mart 2022 Pazartesi 09:40
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“Bu konuların önceden daha detaylı konuşulması gerekiyordu”
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ÖZEL HABER

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
 

Bugünkü eylemi doğru bulduğunu kaydeden Ataser, bu konuların daha önceden daha detaylı konuşulması gerekiyordu. Personel konusundaki noksanlıklar tartışılmalıydı ve doru noktada buluşulması gerekiyordu. Sendikaların yaptıkları 2 yıllık sözleşmeler var. Girne bölgesinde 3 belediyenin üçünün de sendikası var. Bu reformu bütün sendikalar istiyordu. Daha önceden yapılması gerekenler vardı ancak yapılmadı ve bu tartışmalar ortaya çıktı. Personellerin durumu biraz daha farklı. Onlarında tartışılması gerekmektedir. Bu konuların ortak noktada buluşularak çözülebileceğine inanıyorum” dedi. 
Belediye personellerinin durumu hakkında konuşan Ataser, “Belediyelerden personeller durdurulmayacak. Belediyeler de kapatılmayacak. Gene çalışmaları devam edecek. Aynı şekilde belediye çalışanları da görevlerine devam edecekler. Personeller kendini daha güvende hissedecek. Bu reformla birlikte belediyelerin yetkileri ve gelirleri artacak. Vatandaşı merkezi hükümetin üstüne kışkırtıyorlar” ifadelerini kullandı.

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