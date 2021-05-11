“Bu konuyu şehitler üzerinden polemiğe dönüştürmek hiç yakışmadı"

Tatar, gündemde yerini koruyan Ercan Havalimanı’nın yerine Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesi önerisine ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Söz konusu öneriyi Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın yaptığını belirten Tatar, “Mehmet Küçük çok saydı duyduğum bir kişidir. Bu hassas bir konu. Dr. Fazıl Küçük’e büyük bir hürmetim vardır. Bu nedenle önerinin değerlendirilmesi gerektiğini düşündüm” dedi.

Önerinin ardından hükümet çevreleri ve Türkiye ile istişarelerde bulunduğunu dile getiren Tatar, isim değişikliği kararını kendisinin veremeyeceğini de kaydetti. Önerinin Türkiye ile istişere edilmesi konusunda gelen eleştirileri de işaret eden Tatar, "Tabii ki edecektim. Beni bilen bilir. Ancak kararı hükümet verebilir" ifadelerini kullandı.

Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

“İsim değişikliği önerisi basit bir konu değildir. Ancak. Dr. Küçük Vakfı önerisi üzerine ben de bir şeyler söylemek durumundaydım. Bu konuyu şehitler ve Dr. Küçük ile ilgili polemiğe döndürmek yakışmadı” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI