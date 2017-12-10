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Bu koşullar insana yakışmıyor

Alayköy’de 1. Ağıllar Bölgesi’nde çevre kirliliği ve asbestli çatılar bölgede yaşayan işçi ve ailelerinin sağlığını tehdit ediyor

10 Aralık 2017 Pazar 11:27
Bu koşullar insana yakışmıyor
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Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, İş sağlığı ve işçi güvenliği sadece çalışma sahasında değil, işçinin yaşam alanında da önemsenmiyor.

Ülkemize çalışmak için gelen üçüncü ülke vatandaşları işçiler, üç kuruş ekmek parası kazanmak için verilene razı oluyor, onlarca işçi KKTC’de aileleri ile birlikte standart dışı yaşam sürüyor.

Yabancı işçiler, ülkemizde genellikle şehir merkezlerine uzak bölgelerde, derme çatma yapılar içerisinde barınıyor.

Birçok işçi, bu yapılarda ailesi ile birlikte yaşıyor. Oldukça sağlıksız koşullarda yaşayan bu işçilerin ne kaldıkları evler, ne de çalıştıkları işyerleri denetleniyor. Yabancı işçiler ve aileleri KKTC’de Allah’a emanet yaşıyor.

Örnek Alayköy 1. Ağıllar Bölgesi

Alayköy’de 1. Ağıllar Bölgesi’nde inşa edilen “gecekondu” tipi yapılarda ikamet eden işçiler ve aileleri, zor koşullarda yaşıyorlar.

Ancak iki kişinin yaşayabileceği baraka tipi yapılarda bazen dört beş ailenin, aynı anda yaşam sürdürdüğü biliniyor.

 Kanser tehdidi

Alayköy’de 1. Ağıllar Bölgesi’nde inşa edilen tek katlı derme çatma evlerde yaşam süren aileler adeta kanser soluyor.

Bölgede çevre kirliliği hat safhada daha da korkuncu birçok mandıranın ve bazı işçilerin barındığı derme çatma yapıların çatıları asbestli.

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