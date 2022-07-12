Bu maske ile gür saçlara sahip olabilirsiniz

Cilt bakımı kadar saç bakımına da özen göstermek gerekiyor. İnce ve yıpranmış saçlar istenmeyen görünümlere sebep oluyor. Daha gür ve hacimli saçlar çok daha bakımlı bir görünüm kazanmanızı sağlıyor. Bu görünümü elde etmek için muz ve yumurtadan faydalanabilirsiniz. Saçı gürleştirecek maske tarifi ile istediğiniz görünümü elde etmeniz mümkün.

SAÇI GÜRLEŞTİREN MASKE TARİFİ

2 yumurta sarısı, 2 olgun muz, 2-3 yemek kaşığı bal, yarım fincan saç kremi ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını tamamen püre haline gelinceye kadar iyice karıştırın. Karışımı saçlarınıza iyice yedirin, 20-30 dakika bekledikten sonra soğuk su ile durulayın. Hızlıca sonuç veren bu saç maskesini her duştan önce uygulamanızı tavsiye ederiz.