"Bu milletvekili görevden alınmalı"

Gazeteci Ali Kişmir bugün ki köşe yazısı ile büyük ses getirdi.

Kişmir'in yazısı şöyle:

"Yakın zamana kadar ülkemizde tüm moleküler testler Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi bünyesindeki DNA laboratuvarında yapılmaktaydı…

Bu laboratuvarda büyük oranda “Qiagen” firmasının cihaz ve kitleri kullanılmakta…

Kitler çoğu zaman direk alımlarla, cihazlar ise ihale ile kimi zaman satın alınarak, kimi zaman da kit karşılığı şeklinde tedarik edilmektedir…

Tam da bu noktada Nalbantoğlu’ndaki DNA Laboratuvarı’nın kurulmasında adı geçen ve şu anda milletvekili olan bir kişinin adı ön plana çıkıyor!..

İddiaya göre bu kişinin ısrarlı yönlendirmesi ile kendisinin de bağlantısı olduğu söylenen şirketi direkt olarak işaret eden bir alım ihalesi hazırlanıyor!..

Yani şirkete göre ihale şartnamesi!..

Şöyle anlatayım;

İhale kapsamında hazırlanan şartnameler tamamen “İhale Yasası”na aykırı, rekabeti engelleyici maddelerle tek firmayı, yani Qiagen şirketini işaret edecek şekilde adrese teslim çıkmakta…

Son dönemde Covid-19 salgını süresinde de PCR kitleri bu firma temsilcisinden direk alım şeklinde fahiş fiyatlarla tedarik edilmiş durumda...

Yine salgın döneminde Mağusa Devlet Hastanesi’nin girişimleri ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin de desteğiyle, hastane bünyesinde bir moleküler laboratuvarı kurulmuş, bu laboratuvara tüm dünyada kabul gören başka bir marka cihaz ve kitlerle Lefkoşa’nın beşte bir fiyatına tetkikler yapılmaya başlanmış!..

Altını tekrar çiziyorum!..

Uzun süre sadece Lefkoşa’da verilen ve tek bir şirketten alınan cihaz ve kitler, Mağusa’da başka şirketlerden 5’te 1 fiyatına alım yapılıyor!..

Bu nasıl orantısız bir durumdur?

Ben bilim insanı değilim ama birisi çıkıp milletin parasının orantısız bir şekilde harcanıp harcanmadığını açıklamalı!..

Nasıl olur da bu salgın sürecini dahi birileri kendileri için fırsata çevirebiliyor?

İnsanda biraz vicdan olur arkadaş!..

Lefkoşa DNA laboratuvarına alınan kitlerin fiyatları bir tek benim aklıma mı ciddi soru işaretleri getiriyor?

Tek bir firma üzerinde durulması bir tek beni mi rahatsız ediyor?

Sağlık bakanlığı, sağlık örgütleri, bakanlar, milletvekilleri, özellikle de bu işten anlayan vekiller çıkıp bu topluma bilimsel açıdan bunu açıklamak zorundadır?

“Lefkoşa’da kullanılan pahalı kitler ve cihazlar en doğru sonucu veriyor” diyorsanız, o zaman Mağusa’daki kitler ve cihazlar güvenilir değil mi?

Orada bir sahtecilik mi var?

Veya Lefkoşa’da kullanılan ile Mağusa’da kullanılan kitler ile cihazlar aynı amaç için kullanılıp güvenilir sonuç veriyorsa, neden iki alım arasında bu kadar fark var?

En önemlisi de her iki hastane de devlete bağlıyken, nasıl olur da iki hastane farklı ürünlerle millete hizmet veriyor?

Üstelik birisi daha pahalı diğeri 5 kat daha ucuz?

Burada ciddi bir sorun var gibi geliyor bana!..

Hani “Vurgun” demeye dilim varmıyor ama bir savurganlık söz konusu!..

Üstelik yukarıda bahsettiğim vekil ile şirket bağlantısı da kafalarda ciddi soru işaretleri yaratıyor!.. "