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"Bu mu açılım, bu mu önlem?"

Ülkemizin tanınmış rehberlerinden Ceyda Ahiskal Yüksel sosyal medya hükümetin turizm sektörüne olan bakış açısını değerlendirdi...

29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:18
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"Bu mu açılım, bu mu önlem?"

Ceyda Ahiskal Yüksel'in sosyal medya paylaşımı;

"Sevgili Turizm emekçisi arkadaşlarım,
10 Mart 2020 tarihinden beri işsiz, aşsız zor dönemlerden geçiyoruz. Devasa işlemeler (otel ve casinolar) kapılarına kilit vurdu. Sektör birlikleri insan üstü bir çabayla çözüm yolları aradı. Hastane yapalım diyen oldu, aşı getirtelim diyen oldu, bize bir çare diye bakanlık kapılarına gidenler oldu ya hani!
Biz her turizm açılsın dediğinizde Halk lafı ağzımıza tıkadı ve "Karantinasız giriş olmaz, önce sağlık!" dediler ya hep. İşte tamda bu yüzden. Adaya kimse girmesin, biz keyfimize bakalım geride kalanın boynu altıda kalsın diye!
Bu ne bencilliktir arkadaş??
10 binden fazla insan işsiz kalacak, işletmeler çürümeye yüz tutacak, turizme hizmet eden 54 sektör kan ağlayacak ama halk eğlenecek öylemi ????
Yok öyle bir dünya!
Bumu açılım, bumu önlem?
Yetkililer bu işe derhal bir önlem almalı. Yok eğer almazsa kimse de ağzını açıp tek kelime etmesin.
Başkalarının bencilliği yüzünden binlerce insan AÇ!
Yazıklar olsun ...
Fikri Ataoğlu bunları göz ardı etmemenizi umuyorum"

Son Güncelleme: 29.05.2021 17:05
Anahtar Kelimeler:
Turizm
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